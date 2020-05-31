Fransa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 802'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1319'u yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 322 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunanların sayısı 53 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı 87 artarak 68 bin 355'e yükseldi.
Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde 31 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 802’ye çıktı.
Açıklamada, vaka sayısına ilişkin güncel rakamlar paylaşılmadı.
Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 Haziran'da güncelleneceği belirtilmişti.
İnşaat kazısı sırasında insan kemiği bulunduErzincan'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan inşaat kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası bulundu.Kent merkezine bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan konut inşaatının temel kazısı sırasında iş makinesi operatörü kafatası ve insan kemiklerine rastladı.