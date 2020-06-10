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10.06.2020 - 20:54 | | AA

Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 319'a yükseldi

Fransa'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 319'a çıktı.

Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 319'a yükseldi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 545 artışla 192 bin 541'i buldu.

Kovid-19 nedeniyle 933'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 678 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 63 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı 337 artarak 71 bin 832'ya yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 319 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüste Türkiye'deki son durumu açıkladıBilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste Türkiye'deki son durumu açıkladı.Son 24 saatte 922 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 173 bin 36, can kaybı 4 bin 746 oldu. Son 24 saatte 2241 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 146 bin 839 oldu.
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