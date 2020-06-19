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19.06.2020 - 21:46 | | AA

Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 617'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 617'ye çıktı.

Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 617'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 811 artışla 196 bin 857'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 752'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 970 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 72 gündür düştüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı da 230 artarak 74 bin 117'ye yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 617 oldu.

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
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