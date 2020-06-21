Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 633'e yükseldi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 641 artışla 197 bin 498'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 715'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 837 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 73 gündür düşüyor.

Son 24 saatte hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 633 oldu.