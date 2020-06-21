21.06.2020 - 00:04 | | AA
Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 633'e yükseldi
Fransa'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 633'e çıktı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 641 artışla 197 bin 498'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 715'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 837 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 73 gündür düşüyor.
Son 24 saatte hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 633 oldu.