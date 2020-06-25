MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi
ABONE OL
25.06.2020 - 21:45 | | AA

Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 752'ye çıktı.

Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 752'ye yükseldi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 81 artışla 198 bin 824'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 651'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 141 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 224 artarak 75 bin 351'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 78 gündür düşüyor.

Son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 29 bin 752'ye çıktı.

ÖSYM Başkanı Aygün’den YKS öncesi bilgilendirme animasyonuÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı(ÖSYM) Halis Aygün, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS) öncesinde korona virüse karşı alınan tedbirleri anlatan bir animasyon paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma akşamı mesajları 2020! (25 Haziran) Dualı, hadisli, resimli kısa yazılı Cuma mesajı ve sözleri

Cuma akşamı mesajları 2020! (25 Haziran) Dualı, hadisli, resimli kısa yazılı Cuma mesajı ve sözleri

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs'te son durumu açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüs'te son durumu açıkladı

Sıradaki Haber