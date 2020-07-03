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03.07.2020 - 22:06 | | AA

Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 893'e çıktı.

Fransa'da corona virüs'ten ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 582 artışla 203 bin 311'e ulaştı. Son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 893'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 560'ı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 990 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 258 artarak 77 bin 60 oldu.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 86 gündür düşüyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta iki sektöre dikkat çektiSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın döneminde iki sektörün öne çıktığını, bu sektörlerin sağlık ve gıda olduğunu söyledi.
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