Fransa'da dehşet! Türk kadını vahşice öldürüp ormana gömdü

Yasemin Çetindağ, 8 yıldır birlikte yaşadığı ve kısa bir süre önce ilişkisine son verdiği Savaş Özyanık tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Savaş Özyanık cesedi büyük bir sandığa yerleştirerek bir arkadaşının yardımıyla ormanlık alana gömdü.



Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre, Savaş Özyanık (42) ile sekiz yıldır birlikte yaşayan Çetindağ, kısa süre önce ilişkilerine son vermişti. Çetindağ’a daha önce de şiddet uyguladığı ifade edilen Özyanık, 23 Aralık’ta dört çocuğunun da bulunduğu sırada Çetindağ’ın evine gitti.

Edinilen bilgilere göre, çıkan tartışmada Özyanık, Çetindağ’ı dövdü sonra da bıçakladı. Çetindağ’ın cesedini banyoya kapatan Özyanık, annelerinin iyi olduğunu söyleyerek çocukları anneannelerinin evine götürdü. Çetindağ’a ulaşamayan annesi polise başvururken Savaş Özyanık, büyük bir sandığa yerleştirdiği cesedi, poliste uyuşturucu kaydı olan ve daha önce 11 kez tutuklanan 48 yaşındaki bir arkadaşının yardımıyla şehrin kuzeyindeki Vendenheim ormanına götürerek gömdü, sandığı da nehre attı.

Banyoda kan izleri bulan ve çocukların ifadelerine başvuran polis, 26 Aralık’ta poliste şiddet ve tehdit kaydı olan Özyanık ile arkadaşını gözaltına aldı. Başta Çetindağ’ı öldürdüğünü inkâr eden Özyanık, ardından darp ettiğini kabul etti ancak öldürme niyetinin olmadığını savundu. Strasbourg Savcılığı, Özyanık’ın kasten cinayetten yargılanmasını talep ediyor.