Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire covid-19'a yakalandı

Le Maire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Sağlık düzenlemelerine uyarak kendini evinde karantinaya aldığını aktaran Le Maire, semptom göstermediğini kaydetti.

Le Maire, karantinada kalacağı 7 gün boyunca evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Ülkede şu ana kadar 428 bin 696 kişiye virüs bulaştı.