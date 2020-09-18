18.09.2020 - 23:12 | | AA
Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire covid-19'a yakalandı
Fransa'da Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandı.
Le Maire, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Sağlık düzenlemelerine uyarak kendini evinde karantinaya aldığını aktaran Le Maire, semptom göstermediğini kaydetti.
Le Maire, karantinada kalacağı 7 gün boyunca evden çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.
Ülkede şu ana kadar 428 bin 696 kişiye virüs bulaştı.