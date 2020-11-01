Fransa’da gözaltılar sürüyor

Fransız basınında çıkan haberlerde, Nice’de Notre-Dame Kilisesi’nde saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakının gözaltına alındığı belirtildi. 33 yaşındaki bu kişinin, önceki gün polisin baskın yaptığı evde bulunduğu aktarıldı. Saldırıya ilişkin iki kişinin saldırganla temasta olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edilmişti. Tunus yönetimi ise, saldırıyı, bağlı olduğu örgüt adına üstlendiğini iddia eden kişiyi yakaladığını duyurdu. Başkent Tunus İlk Derece Mahkemesi Başsavcısı Muhsin ed-Dali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan bir videoda Nice saldırısını “Güney Tunus el-Mehdi Örgütü” adlı örgüt adına üstlendiğini belirten kişinin yakalandığını söyledi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, El Cezire televizyonuna verdiği mülakatta, Hz. Muhammed’i tasvir eden karikatürlerin Müslümanlar için ‘şoke edici’ etkisinin olduğunu anladığını ancak bunun şiddete başvurmayı haklı çıkarmadığını söyledi. Macron, “Karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum ancak bu şiddeti asla haklı çıkarmaz. Özgürlüklerimiz, haklarımız...bunları korumak bizim görevimiz” dedi.

Ailesi: Şok olduk

Tunuslu saldırgan İbrahim el-Uveysavi’nin (21) ailesi, Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Uveysavi’nin, Avrupa’ya gidince kadar gelirli ve kalabalık bir ailenin üyesi olarak Sfaks’ta yaşıdığı öğrenilirken, Uveysavi’nin ailesi, çocuklarına atfedilen suçlama karşısında şok olduklarını, çünkü genç adamın Fransa’ya gitmeden önce herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Uveysavi’nin annesi Kamra, oğlunun Fransızca bilmemesine rağmen Nice’a gitmesine şaşırdığını ifade etti. Kardeşi Yasin ise, “İbrahim, beni arayarak o geceyi Nice’ta bir kilisenin önünde geçireceğini söyledi ve önünden bir fotoğraf gönderdi” dedi. Uveysavi’nin, saldırıda bulunacağına dair emare göstermediğini söyleyen Yasin, kardeşine yöneltilen suçlamalarla büyük bir şok yaşadıklarını kaydetti. Tunus yargısı, saldırganın Tunus vatandaşı olması üzerine soruşturma başlattığını, ayrıca saldırıyı düzenlediği iddia edilen “Güney Tunus el-Mehdi Örgütü” adlı yapıya dair de soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, karikatürlerin Müslümanlar için ‘şoke edici’ etkisinin olduğunu anladığını ancak bunun şiddete başvurmayı haklı çıkarmadığını söyledi