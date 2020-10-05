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05.10.2020 - 23:38 | | AA

Fransa'da günler sonra iyi haber geldi

Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 84 vaka tespit edildi.

Fransa'da günler sonra iyi haber geldi

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, uzun aradan sonra günlük vaka sayısı 5 bin civarında seyretti.

Ülkede 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 299'a ulaşırken, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 84 artışla 624 bin 274'e yükseldi.

Hastanelerde 1415'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 294 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 306 artışla 98 bin 680'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 8,6'ya ulaştı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

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