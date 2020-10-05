05.10.2020 - 23:38 | | AA
Fransa'da günler sonra iyi haber geldi
Gelen son dakika haberine göre; Fransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 84 vaka tespit edildi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, uzun aradan sonra günlük vaka sayısı 5 bin civarında seyretti.
Ülkede 69 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 299'a ulaşırken, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 84 artışla 624 bin 274'e yükseldi.
Hastanelerde 1415'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 294 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 306 artışla 98 bin 680'e çıktı.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 8,6'ya ulaştı.
Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.
Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.
Teröristlerden "köşeye sıkışan örgüt mensupları kaçmak için fırsat kolluyor" itirafıErzincan'dan tutuklanan biri turuncu kategoride aranan iki terörist, ifadelerinde güvenlik güçlerinin operasyonları yüzünden örgütün köşeye sıkıştığını, kaçmak için fırsat kolladıklarını ve örgüte katılımın durma noktasına geldiğini itiraf etti.