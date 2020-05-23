MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da ibadethanelerin yeniden açılmasına izin verildi
ABONE OL
23.05.2020 - 05:44 | | AA

Fransa'da ibadethanelerin yeniden açılmasına izin verildi

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini gevşetilmesi kapsamında ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılmasına izin verildi.

Fransa'da ibadethanelerin yeniden açılmasına izin verildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danıştay'ın ibadethanelerde toplanma yasağının kaldırılmasına hükmettiği hatırlatıldı.

Ülkedeki ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılamasına izin verildiği duyurulan açıklamada, bu kararın gelecek saatlerde yayımlanacak kararnameyle yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Açıklamada, ibadethanelerde sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği, maske takmanın ve girişte ellerin dezenfektan jel ile temizlemesinin zorunlu olduğu belirtildi. Açıklamada, bu kurallara uymayan ibadethanelerin valiliklerin kararıyla kapatılabileceği aktarıldı.

Bu karara göre yarın camilerde Ramazan Bayramı namazı kılınabilecek.

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Müslümanlardan namazı evlerinde kılmalarını istendi.

Danıştay, 18 Mayıs'ta hükümetin salgın nedeniyle ibadethanelerde toplanma yasağının, ibadet özgürlüğünü "ciddi ve yasa dışı şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırılması gerektiğine hükmetmişti.

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Milyonlarca kişiyi öldürmüştü! Bir asır önceki virüs kabusu

Muş'ta bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs Muş bayram namazı vakti belirlendi 2020

Muş'ta bayram namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? 24 Mayıs Muş bayram namazı vakti belirlendi 2020

Sıradaki Haber