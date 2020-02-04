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04.02.2020 - 03:00 | | AA

Fransa'da jandarma komutanlığında bıçaklı saldırı

Fransa'da bir kişi, ülkenin güneydoğusundaki Dieuze Jandarma Komutanlığında bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Fransa'da jandarma komutanlığında bıçaklı saldırı

 

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 19 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, Dieuze Jandarma Komutanlığına girerek bıçakla bir jandarmayı elinden yaraladı.

Jandarma da saldırgana biber gazı sıkıp 2 el ateş ederek karşılık verdi. Karnından yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın 2 aydır eğitim gören bir asker olduğunu belirtti.

Nedeni henüz açıklanmayan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu arada, saldırıdan kısa bir süre önce kimliği belirsiz bir kişinin jandarma komutanlığını aradığı ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu belirterek, tehditlerde bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, saldırı ile gelen telefon arasında bir bağlantı olup olmadığını da araştırıyor.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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