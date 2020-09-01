Fransa'da koronavirüs vakaları Ağustos'ta yüzde 50 arttı

Fransa'da Ağustos ayında günde ortalama 3.003 vaka artışı kaydedilmiş oldu. Bu da Temmuz’da kaydedilen günlük ortalama 747 vaka sayısının neredeyse dört katı.

Artışlar üzerine yetkililer yeni tedbirler aldı. Ülkenin hemen hemen her şehrinde sokaklarda, mağazalarda ve toplu taşımda maske takma zorunluluğu getirildi.

Salı gününden itibaren iş yerlerinde de maske takmak zorunlu olacak.

Bu hafta okulların açılacağı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex ülkeden yeniden sokağa çıkma yasağının ilan edilmemesi için her şeyi yapacaklarını söylediler.

Kaynak: BBC Türkçe