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31.07.2020 - 15:15 |

Fransa'da koronavirüs vakaları bir haftada yüzde 54 arttı

Ürküten artış tüm yaş gruplarında görülürken, en çok teşhis 20-30 yaş aralığına konuldu. Fransız yetkililer, bazı bölgelerde 41 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığına rağmen maskelerin çıkarılmaması konusunda uyarılara devam ediyor.

Fransa'da koronavirüs vakaları bir haftada yüzde 54 arttı

Fransa anakarasında koronavirüs vakalarının sayısının bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 54 arttığı açıklandı.

Fransa Kamu Sağlığı Kurumu’nun açıklamasına göre artış tüm yaş gruplarında görülürken en çok 20-30 yaş arasında görüldü.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı sabit kalsa da hastaneye kaldırılan kişi sayısı arttı.

Son 24 saatte 1.377 kişide koronavirüs tespit edildi. Üç gün önce ise bu sayı 2 bin 551 olmuş, 22 Nisan’dan beri en fazla vakanın tespit edildiği 4. gün yaşanmıştı.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 oldu.

Fransa’da bazı bölgelerde 41 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığına rağmen maskelerin çıkarılmaması konusunda yetkililer uyarılara devam ediyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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