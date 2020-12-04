04.12.2020 - 22:48 | | AA
Fransa'da koronavirüste son durum belli oldu
Fransa'da son 24 saatte 11 bin 221 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 284 kişi ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 345 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 54 bin 767'ye çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 221 artışla, 2 milyon 268 bin 552'ye yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 293'ü yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 311 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1412 artışla 168 bin 352'ye ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,7 oldu.
Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.