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24.11.2020 - 23:18 | | AA

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 50 bini geçti

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 155 artışla 2 milyon 153 bin 815'e çıktı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 458 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 551 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 50 bin 237'ye ulaştı. 

Hastanelerde 4 bin 289'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 622 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 2 bin 87 artışla 154 bin 679'a yükseldi. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13,1 oldu.

Aydın'da minibüs TIR'ın alına girdiAydın'da minibüsle TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Aydınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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