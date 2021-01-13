MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 362 kişi öldü
ABONE OL
13.01.2021 - 00:30 | | AA

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 362 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 362 kişi öldü, 19 bin 753 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 362 kişi öldü

 

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 362 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 387 kişi yaşamını yitirdi. Virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 68 bin 802'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 753 artışla 2 milyon 806 bin 590'a yükseldi. 

Hastanelerde 2 bin 688'i yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 737 kişinin tedavisi sürüyor. 

İyileşenlerin sayısı 1318 artışla 204 bin 390'a ulaştı, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,5'e yükseldi. 

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının 2 saat erkene alındığı bölge sayısının 25'e yükseltildiği belirtildi. 

Fransa genelinde 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptıAfyonkarahisar'da kontrolden çıkan TIR, başka bir kaza ihbarına giden jandarma devriye aracına, ardından da bir otomobile çarptı. Otomobil ve jandarma aracının şarampole devrildiği, TIR'ın ise yan yattığı kazada 2'si jandarma personeli 6 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul, İzmir, Edirne...

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul, İzmir, Edirne...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı

TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet