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24.07.2020 - 22:06 | | AA

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 192'ye çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 1130 artışla 212 bin 102'ye ulaştığı belirtildi.

Ülkede uzun aradan sonra günlük vaka sayısının ikinci kez bini geçtiği kaydedilen açıklamada, vaka sayılarındaki artıştan endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, salgının gidişatının da kötüye gittiğinin altı çizildi.

Son 24 saatte hastanelerde 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 30 bin 192'ye yükseldiği bildirilen açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 410'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 720 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ve iyileşenlerin sayısının 343 artarak 80 bin 815'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, yoğun bakımdaki hasta sayısının 107 gündür düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Başbakan Jean Castex, bugün yaptığı açıklamada, salgının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya gelecek yolcuların havalimanlarında Kovid-19 testi yapmasının zorunlu hale geldiğini belirtmişti.

Başbakanlık, söz konusu 16 ülkenin ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman olduğunu bildirmişti.

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