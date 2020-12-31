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31.12.2020 - 20:00 | | AA

Fransa'da, Kovid-19'un Güney Afrika'daki daha bulaşıcı türüne rastlandı

Fransa'da bir kişide, Güney Afrika'da tespit edilen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Fransa'da, Kovid-19'un Güney Afrika'daki daha bulaşıcı türüne rastlandı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haut-Rhin bölgesinin İsviçre sınırında Güney Afrika seyahat öyküsü olan bir kişide Kovid-19'un ülkedeki daha hızlı bulaşan türüne rastlandığı belirtildi. 

Söz konusu vakanın, görülen semptomlar üzerine İsviçre'de yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsün Güney Afrika'da görülen "501.V2" türüyle aynı olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, virüsün bu türünün İngiltere'de görülen türdeki gibi daha hızlı bulaştığına işaret edilerek, virüs kapan kişinin karantinaya alındığı, durumunun iyiye gittiği aktarıldı. 

Fransa'ya Londra'dan 19 Aralık'ta gelen ve Tours kentinde yaşayan bir Fransız vatandaşında 26 Aralık'ta Kovid-19'un İngiltere'deki daha bulaşıcı türüne rastlanmıştı.

İstanbul'da sahte alkol imalathanesine baskınİstanbul Esenyurt'ta yılbaşına saatler kala sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan bir daireye operasyon düzenlendi.  Operasyonda çok sayıda satışa hazır sahte alkol ile uyuşturucu madde ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Üretilen sahte alkollerin dairenin altında bulunan tekel bayinde satıldığı öğrenildi.
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