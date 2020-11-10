Fransa'da öğretmenler grevde, protestolar sürüyor!

Paris Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde 5 lisede öğrencilerin okulların girişinde barikat kurduğunu, polisin blokaj girişimlerini engellediğini bildirdi.

Kentte daha önce de polisle öğrencilerin çatıştığı Colbert Lisesi ile Brassens Lisesi öğrencileri, oturma eylemi düzenlerken, polis dağılmamakta direnen öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

Öğrenciler, hızla artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeterli önlem alınmadan ve sınıf mevcudiyetleri azaltılmadan eğitimin sürdürülmesine tepki gösteriyor.

Ülke genelinde, 5 eğitim sendikasının çağrısıyla bugün çok sayıda öğretmen de grevde bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda maske ve dezenfektan harici tedbir almadığını savunan sendikalar, sınıf mevcutlarının yarıya düşürülmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitimin dönüşümlü yapılmasını istiyor.

Fransa’da Kovid-19 salgını nedeniyle bir hafta önce tam gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına rağmen okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı.