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20.07.2020 - 22:43 | | AA

Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 177'ye çıktı.

Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 350 artışla 208 bin 328'e ulaştı.

Son 3 gündür 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 177'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 467'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 589 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 79 bin 541 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 103 gündür düşüyor.

Açıklamada, salgının ülkede daha hızlı yayılmasından endişe edildiği belirtildi.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu

Ülkede bugün itibarıyla salgın nedeniyle kamuya açık kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayanlara 135 avro ceza uygulanacak.

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