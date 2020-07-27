Fransa'da ölenlerin sayısı 30 bin 209'a yükseldi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 514 artışla 212 bin 616'ya ulaştı.
Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 209'a yükseldi.
Kovid-19 nedeniyle 398'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 655 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 81 bin 82 oldu.
Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısı 110 gündür düşerken, haftada yaklaşık 500 bin test yapılıyor.
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebiMuğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.