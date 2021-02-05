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05.02.2021 - 00:36 | | AA

Fransa'da sarı yelekli eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olan polise soruşturma

Fransa'nın Rennes kentinde sarı yeleklilerin 19 Ocak 2019'da düzenlediği gösteride kullandığı plastik bombayla bir eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında soruşturma açıldı. Rennes Savcısı Philippe Astruc, yaptığı açıklamada, polis hakkında, 2019'da düzenlenen gösteride kullandığı plastik bombanın eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla soruşturma açıldığını belirtti.

Fransa'da sarı yelekli eylemcinin gözünü kaybetmesine neden olan polise soruşturma

 

27 yaşındaki eylemci söz konusu gösteride gözünü kaybetmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Rennes Savcılığı, 27 Aralık 2019'da göstericinin eylemde gözünü kaybettiği olay hakkında soruşturma başlatmıştı. 

Fransa'da düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 4 kişi öldü, 30 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu, 770 kişi yaralandı. 

AA foto muhabiri Mustafa Yalçın da Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken, Fransız polisin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden ağır yaralanmıştı. 

Fransız polisinin son kurbanı ise Paris'teki emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın oldu. Görgü tanıklarının beyanına göre, Yalçın, Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralanmıştı. 

Paris Savcılığı, Yalçın'ı bir gözünden ağır şekilde yaralanmasına neden olan plastik bombanın polis tarafından atıldığını teyit etmişti.

Kadıköy'de HDP milletvekilleri yol kapattı, trafik felç olduKadıköy'de, yasağa rağmen HDP milletvekilleri ile yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 65 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatan HDP milletvekillerine vatandaşlar tepki gösterdi.
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