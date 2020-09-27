Fransa'da son 24 saatte 11 bin 123 yeni covid-19 vakası

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 11 bin 123 artışla 538 bin 569'a yükseldi.

Ülkede, virüs nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 727'ye ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e yükseldi.

Son 7 günde 4 bin 204 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 786'sı yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Paris'te restoran ve kafe sahiplerinden protesto

Başkent Paris'te kafe ve restoran sahipleri salgın önlemlerine karşı gösteri düzenledi. Invalides Meydanı'ında toplanan eylemciler, yarından itibaren işletmelerin 22.00'de kapatılması kararına tepki gösterdi.

Restoran ve kafe sahipleri, işletmelerin daha erken saatte kapatılmasının kendilerini ekonomik olarak etkileyeceğini belirtti.

Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Başbakan Jean Castex, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirmişti.