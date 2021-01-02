MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da son 24 saatte 133 kişi Kovid-19'dan öldü
ABONE OL
02.01.2021 - 00:43 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 133 kişi Kovid-19'dan öldü

Fransa'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 348 yeni vaka görüldü.

Fransa'da son 24 saatte 133 kişi Kovid-19'dan öldü

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 64 bin 765'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 348 artışla 2 milyon 639 bin 773'e yükseldi. 

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 7 bin 242 kişiden 1133'ü yoğun bakımda yatıyor. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e yükseldi. 

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkenin 15 bölgesinde sokağa çıkma yasağının 2 Ocak'tan itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada, günlük Kovid-19 vaka sayısının artmadığını ancak çok yüksek seviyede bulunduğunu belirtmişti. 

Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Fransa genelinde 15 Aralık'tan bu yana 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 2021'in ilk tablosu umutlandırdı! Bakan Koca iyi haberler verdi...

Son dakika: 2021'in ilk tablosu umutlandırdı! Bakan Koca iyi haberler verdi...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Ankara’da akılalmaz kaza! Çöp dökerken hayatını kaybetti

Ankara’da akılalmaz kaza! Çöp dökerken hayatını kaybetti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet