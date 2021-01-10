10.01.2021 - 23:20 | | AA
Fransa'da son 24 saatte 15 bin 944 Kovid-19 vakası açıklandı
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti ve 15 bin 944 yeni vaka tespit edildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 151 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle can kaybı 67 bin 750'ye çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 15 bin 944 artışla 2 milyon 783 bin 256'ya yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 629'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 559 kişinin tedavisi sürüyor.
İyileşenlerin sayısı 264 artışla 202 bin 429'a ulaştı, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,5'e yükseldi.
Rize'de örtü yangınıRize'nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor.