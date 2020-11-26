Fransa'da son 24 saatte 16 bin 282 yeni vaka

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 618'e ulaştı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 282 artışla 2 milyon 170 bin 97'ye çıktı.

Hastanelerde 4 bin 148'u yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 972 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1873 artışla 156 bin 552'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13 oldu.