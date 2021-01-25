Ãœlkede son 24 saatte 172 kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle virÃ¼s kaynaklÄ± can kaybÄ± 73 bin 49'a Ã§Ä±ktÄ±.Â

Hastanelerde 2 bin 965'i yoÄŸun bakÄ±mda olmak Ã¼zere 26 bin 393 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rerken, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 240 artÄ±ÅŸla 216 bin 965'e ulaÅŸtÄ±.Â

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, 27 AralÄ±k 2020'den bu yana Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 1 milyon 26 bin 871'e Ã§Ä±ktÄ±.Â

Bilim Kurulu BaÅŸkanÄ± Jean-FranÃ§ois Delfraissy, BFMTV kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere temaslÄ± Kovid-19'un daha hÄ±zlÄ± yayÄ±lan tÃ¼rÃ¼ baÄŸlantÄ±lÄ± vakalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Delfraissy, Ã¼lkede yeniden karantina kararÄ± alÄ±nmasÄ± gerekebileceÄŸini sÃ¶yledi.