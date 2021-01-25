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25.01.2021 - 00:10 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 172 kiÅŸi Kovid-19 nedeniyle öldü

Fransa'da yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nda son 24 saatte 172 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, virÃ¼s tespit edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± 18 bin 436 artÄ±ÅŸla 3 milyon 53 bin 617'ye yÃ¼kseldi.Â

Ãœlkede son 24 saatte 172 kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle virÃ¼s kaynaklÄ± can kaybÄ± 73 bin 49'a Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Hastanelerde 2 bin 965'i yoÄŸun bakÄ±mda olmak Ã¼zere 26 bin 393 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rerken, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 240 artÄ±ÅŸla 216 bin 965'e ulaÅŸtÄ±.Â 

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, 27 AralÄ±k 2020'den bu yana Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ± yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 1 milyon 26 bin 871'e Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Bilim Kurulu BaÅŸkanÄ± Jean-FranÃ§ois Delfraissy, BFMTV kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere temaslÄ± Kovid-19'un daha hÄ±zlÄ± yayÄ±lan tÃ¼rÃ¼ baÄŸlantÄ±lÄ± vakalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

Delfraissy, Ã¼lkede yeniden karantina kararÄ± alÄ±nmasÄ± gerekebileceÄŸini sÃ¶yledi.

Brezilyaâ€™da futbolcularÄ± taÅŸÄ±yan uçak düÅŸtüBrezilya'da meydana gelen uçak kazasÄ±nda, Brezilya 4. futbol ligi ekiplerinden Palmas Futebol e Regatas'Ä±n kulüp baÅŸkanÄ± ve 4 futbolcusu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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