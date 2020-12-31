Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 Kovid-19 vakası görüldü

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 64 bin 632'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı, 19 bin 927 artışla 2 milyon 620 bin 425'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 440 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1176 artışla 194 bin 221'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,2'ye yükseldi.