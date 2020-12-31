31.12.2020 - 23:35 | | AA
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 927 Kovid-19 vakası görüldü
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 927 vaka tespit edildi ve 252 kişi hayatını kaybetti.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 64 bin 632'ye çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı, 19 bin 927 artışla 2 milyon 620 bin 425'e yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 440 kişinin tedavisi sürüyor.
İyileşenlerin sayısı 1176 artışla 194 bin 221'e ulaştı.
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,2'ye yükseldi.
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