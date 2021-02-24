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24.02.2021 - 00:12 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 64 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 64 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 64 Kovid-19 vakası kaydedildi

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 334 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 121 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 85 bin 44'e çıktı. 

Virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 64 artışla 3 milyon 629 bin 891'e yükseldi. 

Hastanelerde 3 bin 435'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 660 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1551 artışla 252 bin 83'e ulaştı. 

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 603 bin 702'ye yükseldi, bunlardan 1 milyon 234 bin 673'üne ikinci doz aşı vuruldu. 

Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybettiTrabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.
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