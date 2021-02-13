Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 Kovid-19 vakası kaydedildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son dönemde günlük Kovid-19 vaka sayısı 20 binlerde ve ölü sayısı 300 ila 400 arasında seyrediyor.

Fransa'da son 24 saatte 320 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan can kaybı 81 bin 448'e çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 701 artışla 3 milyon 427 bin 386'ya yükseldi.

Son 7 günde hastanelere tedaviye alınan 10 bin 79 kişiden 1767'si yoğun bakımda tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 220 bin 762'ye yükseldi, bunlardan 617 bin 715'ine ikinci doz aşı vuruldu.