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16.01.2021 - 00:29 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 271 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 288 kişi hayatını kaybetti ve 21 bin 271 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 271 Kovid-19 vakası görüldü

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 288 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 356 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı ölü sayısı 69 bin 949'a çıktı. 

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 271 artışla 2 milyon 872 bin 941'e yükseldi. 

Hastanelerde 2 bin 740'ı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 43 kişinin tedavisi sürüyor. 

İyileşenlerin sayısı 1269 artışla 208 bin 71'e ulaştı.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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