24.12.2020 - 22:21 | | AA
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 20 bini geçti.
Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 634 artışla 2 milyon 527 bin 509'a yükselirken Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 62 bin 268'e çıktı.
Son 7 günde hastanede tedaviye alınan 8 bin 731 kişiden 1179'u yoğun bakımda tedavi görüyor.
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e indi.
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