MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 Kovid-19 vakası tespit edildi
ABONE OL
24.12.2020 - 22:21 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 634 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 20 bini geçti. 

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 634 artışla 2 milyon 527 bin 509'a yükselirken Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 62 bin 268'e çıktı. 

Son 7 günde hastanede tedaviye alınan 8 bin 731 kişiden 1179'u yoğun bakımda tedavi görüyor. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e indi.

Soğuk hava komandoları durdurmadıSivas'ın Divriği ilçesi kırsalı Delidağ bölgesinde güvenlik güçlerince "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi. Sivas'ta komando birliklerinin zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ettiği bildirildi
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika koronavirüs haberleri: Bakan Koca güzel haberler verdi! Çin aşısının geliş tarihi belli oldu

Son dakika koronavirüs haberleri: Bakan Koca güzel haberler verdi! Çin aşısının geliş tarihi belli oldu

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Son dakika: Bakan Koca 'müjdesini aldık' deyip duyurdu: Şimdi daha iyi korunma zamanı

Son dakika: Bakan Koca 'müjdesini aldık' deyip duyurdu: Şimdi daha iyi korunma zamanı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet