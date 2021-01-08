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08.01.2021 - 01:11 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 703 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi

 

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'da günlük vaka artışı sürüyor. 

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 703 artışla 2 milyon 727 bin 321'e yükseldi, son 24 saatte 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle ise can kaybı 66 bin 841'e çıktı. 

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 7 bin 736 kişiden 1171'i yoğun bakımda yatıyor. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,7'ye yükseldi.

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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