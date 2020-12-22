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22.12.2020 - 00:13 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 354 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 797 artışla 2 milyon 479 bin 151'e yükseldi. 

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 354 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 60 bin 900'e çıktı. 

Hastanelerde 2 bin 746'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 233 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 658 artışla 184 bin 464'a ulaştı. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,7'ye indi.

 

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