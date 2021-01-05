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05.01.2021 - 00:18 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 22 artışla 2 milyon 659 bin 750'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 380 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 415'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 995 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 671 artışla 196 bin 37'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
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