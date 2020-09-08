08.09.2020 - 01:45 | | AA
Fransa'da son 24 saatte 4 bin 203 yeni corona virüs vakası
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 203 vaka görüldü
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre düştü.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 4 bin 203 artışla 328 bin 980'e yükseldi.
Hastanelerde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 726'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 537'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 907 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,1'e yükseldi.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.