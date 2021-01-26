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26.01.2021 - 00:12 | | AA

Fransa'da son 24 saatte 449 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 449 kişi yaşamını yitirdi. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 240 artışla 3 milyon 57 bin 857'ye yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 449 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

 

Ülkede son 24 saatte 449 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 73 bin 494'e çıktı. 

Hastanelerde 3 bin 41'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 924 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 743 artışla 217 bin 708'e ulaştı. 

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 92 bin 958'e çıktı.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, işyerinin üst katındaki iki daireye de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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