Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 vaka tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı tekrar artışa geçti.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 17 artışla 293 bin 24'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 686'ya ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 446'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 632 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 86 bin 712 oldu.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Son bir haftada 1 milyondan fazla test yapıldı.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
Sağlık Bakanı Koca, corona virüsteki son durumu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.Türkiye'de son 24 saatte 45 kişi, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 246 bin 876'ya yükseldi.