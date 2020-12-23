Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 795 artışla 2 milyon 490 bin 946'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 386 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 421 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 61 bin 702'ye çıktı.

Hastanelerde 2 bin 728'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 964 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1594 artışla 186 bin 58'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,4'e indi.