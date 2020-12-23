MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü
ABONE OL
23.12.2020 - 00:19 | | AA

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 386 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 795 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 386 kişi öldü

 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 795 artışla 2 milyon 490 bin 946'ya yükseldi. 

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 386 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 421 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 61 bin 702'ye çıktı. 

Hastanelerde 2 bin 728'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 964 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1594 artışla 186 bin 58'e ulaştı. 

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,4'e indi.

PKK'nın cezaevi finansörlerine operasyonBalıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı

Köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandı

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Bakan Koca: Kızamıkçık Türkiye'de sorun olmaktan çıktı

Bakan Koca: Kızamıkçık Türkiye'de sorun olmaktan çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet