Fransa'da vaka sayısında uzun zaman sonra olumlu gelişme

Virüs tespit edilen kişi sayısı 3 bin 93 artışla 2 milyon 550 bin 864'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 146 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 62 bin 573'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 649'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 477 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 273 artışla 189 bin 718'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,1'e geriledi.