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08.11.2020 - 00:51 | | AA

Fransa'dan korkutan haber! Ölümler 40 bini geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 40 bin 169'a yükseldi.

Fransa'dan korkutan haber! Ölümler 40 bini geçti

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 7 günde tedavi altına alınan 20 bin 9 kişiden 3 bin 303'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 40 bin 169'a ulaştı.

Günlük ve toplam vaka sayısı paylaşılmazken, bu rakamların 9 Ekim'de güncelleneceği belirtildi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Ankara'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıBaşkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti,, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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