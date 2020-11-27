Fransa’nın ‘Karabağ’ kararına Türkiye’den sert tepki

Türkiye, Fransız Senatosu’nun “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”ni tanıyan kararına sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bu karar, Karabağ sorununun 30 yıldır neden çözülemediğinin açık bir göstergesi olmuştur. Fransa’nın AGİT Minsk Grubu’nun Eş Başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa’nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, kararın, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin iç politika uğruna hiçe sayılmasının “ibretlik bir örneği” olduğunun altı çizildi. Açıklamada, Türkiye’ye yönelik “temelsiz iddiaların” külliyen reddedildiği belirtilerek, “Fransa Senatosu’nun bu kararı, tarafsız olması gereken eş başkanların yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çalışmalarının bugüne kadar meseleye neden çözüm getiremediğinin, nasıl taraflı olduğunun da açık bir göstergesidir” ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan’ın sahada aldığı sonucun Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına yansıdığı; Fransa’nın da eş başkanı olduğu Minsk sürecinde kayıt altına alındığı işaret edilerek, “Zira ilgili BM kararları Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal ve şartsız çekilmelerini amirdir. Fransa Senatosu’nun, Azerbaycan’a işgalden kurtardığı kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması ciddiye alınamayacak kadar gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayışın tezahürüdür. Hiçbir makul gerekçeyle izah edilemeyecek olan bu sağduyudan yoksun karar, Fransa’nın meselenin çözümüne gerçek anlamda katkı sağlama imkânını da sınırlamaktadır” denildi.

‘Fransa çekilsin’

Açıklamada, Fransa hükümetinin de, “kabul edilemez bulacağı” unsurlar içerdiği savunulan kararın, son dönemde Fransa’da sıkça görülen “Türkiye takıntısını” yansıtmasının da düşündürücü olduğu belirtildi. Açıklamada, “Türkiye’nin yakın coğrafyasında hakkın, hukukun ve meşruiyetin yanında aldığı ilkeli tutumların Fransa’da ön yargısız ve objektif bir şekilde algılanması; tarihe ya da birbiriyle alakasız konulara son derece hatalı atıflar yapılmasından kaçınılması ilişkilerimizin selameti açısından temel bir gerekliliktir. Türkiye, hemen yanı başında yıllardır süren bu ihtilafın bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacak şekilde sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması için diğer ortakları gibi Fransa ile de birlikte çalışmaya hazırdır” mesajı verildi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, karara tepki göstererek, “Karar, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin, meşruiyetin ve hakkaniyetin göz ardı edildiğinin ibretlik bir örneğidir. Kararın ülkemize ilişkin kara propaganda örneği olan iddialarını kesinlikle reddediyoruz” ifadesini kullandı.

Öte yandan Azerbaycan Milli Meclisi, Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında kabul ettiği karara tepki göstererek Azerbaycan hükümetine, Fransa’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için AGİT’e başvurması çağrısında bulundu. Yeni gerçekliklerin herkes tarafından kabul edilmesi gerektiği belirtilen bildiride, “Son günlerde aldığı tavır ve yaptığı açıklamalar nedeniyle tarafsızlığını şüphe altında bırakan Fransa’nın Minsk Grubu eş başkanlığından geri çektirilmesi için AGİT’e başvuruda bulunulsun” ifadeleri yer aldı.