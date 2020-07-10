Fransa'nın Lille kentinde duruşmalarda başörtüsü yasağı getirildi

Mahkeme avukatların duruşmalarda sadece cübbe giymeleri gerektiğine karar verdi.

Mahkemenin kararına itiraz eden avukatlar Lille Barosunun bu kararının anayasal özgürlükleri ihlal ettiğini belirtti. Bu avukatların Yargıtay'a başvurduğu bildirildi.

Bir Müslüman kadın avukat Aralık 2018'de duruşmaya başörtüsüyle katılmak istemişti ancak izin verilmemişti. Lille Barosu Haziran 2019'da yeni düzenleme getirerek duruşmalarda başörtüsü takmayı, dini veya siyasi görüşünü belirten simgeleri taşımayı yasaklamıştı. Bunun üzerine Douai Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.