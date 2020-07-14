Son dakika...Türkiye'yi köşeye sıkıştıracağını sanmıştı! Destek bulamadı...

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında toplanan Dış İlişkiler Konsey Toplantısı’nda Paris’in Türkiye karşıtı ısrarlı talepleri destek bulamadı. Birliğe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıda, Rum Kesimi ile Lüksemburg dışında, Doğu Akdeniz ve Libya’da Türkiye ile bazı üye ülkeler arasında yaşanan gerilimin “yaptırım kararlarına neden olmaması gerektiği” görüşü hakimdi.

Toplantıya başkanlık eden Borrell, Türkiye ile yaptığı temaslar hakkında AB dışişleri bakanlarına bilgi verirken, üye ülkeler arasında Libya açıklarında Fransa ile Türkiye arasında yaşandığı iddia edilen gerginlik nedeniyle yaptırım konusunda görüş birliği bulunmadığı görüşünü paylaştı. Borrell, üye ülkelerin, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında sondaj çalışmaları çerçevesinde yaşanan gerilimden duydukları kaygıyı dile getirdiklerini de aktardı.

Gerilimi azaltma

Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Borrell, Doğu Akdeniz’de gerilimi azaltacak adımların atılması konusunda ilgili tüm taraflarla istikşafide bulunacağını açıkladı. Borrell, bölgede gerilimin tırmandırılması halindeyse, geçtiğimiz 15 Mayıs’ta AB dışişleri bakanlarının verdiği yaptırım yetkisi çerçevesinde değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türklerin doğalgazdan kaynaklanan haklarını koruma altına almak üzere bir formül üzerinde çalışacak.

Bununla birlikte AB dışişleri bakanları, toplantı sırasında Borrell’in, KKTC ile Türkiye ve Rum Kesimi arasında görüşmelerde bulunması amacıyla görevlendirilmesi gerekip gerekmediğini de tartıştı. Ancak AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Almanya ile Borrell, Doğu Akdeniz’deki doğalgaz paylaşımı ve Kıbrıslı Türklerin taleplerini değerlendirmek üzere yapacağı görüşmeleri AB üyesi ülkeleri bağlamadan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı sıfatıyla sahip olduğu yetkiler dahilinde gerçekleştirebileceğini ifade etti ve mutabakatı sağladı.

Öte yandan Danıştay 1. Dairesi’nin almış olduğu kararı yorumlayan Borrell, Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik kararı üzüntü ile karşıladıklarını dile getirip, kınadıklarını açıkladı. AB dışişleri bakanları da bu kararın gözden geçirilmesini talep etti.