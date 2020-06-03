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03.06.2020 - 15:32 | | İHA

Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu

Fransa'da 30 yaşındaki Türk anne ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu

Fransa’nın Montpellier yakınındaki Juvignac’da yaşayan 30 yaşındaki Türk anne ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla 2 Haziran Salı akşamı evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Akşam işten dönen eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaşan babanın sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Montpellier savcılığı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Montpellier Cumhuriyet Savcısı Fabrice Bélargent, olay yerinde inceleme yaptı.

MSB duyurdu! Haziran celp dönemi açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas etmelerini sağlamak için garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacağını bildirdi.
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