03.06.2020 - 15:32 | | İHA
Fransa’da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da 30 yaşındaki Türk anne ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.
Fransa’nın Montpellier yakınındaki Juvignac’da yaşayan 30 yaşındaki Türk anne ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuğuyla 2 Haziran Salı akşamı evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Akşam işten dönen eşi ve iki çocuğunun cansız bedenleriyle karşılaşan babanın sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Montpellier savcılığı olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.
Montpellier Cumhuriyet Savcısı Fabrice Bélargent, olay yerinde inceleme yaptı.
MSB duyurdu! Haziran celp dönemi açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas etmelerini sağlamak için garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacağını bildirdi.