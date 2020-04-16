16.04.2020 - 10:14 |
Fransa’nın uçak gemisinde 668 personelde corona virüs çıktı
Fransa'nın Atlantik Okyanusu'ndan dönüş yapan uçak gemisi Charles De Gaulle'ın 668 personelinde yeni tip corona virüs tespit edildiği öğrenildi.
Fransa Savunma Bakanlığı, uçak gemisi Charles de Gaulle’de bin 767 personele Covid-19 testi yapıldığını, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Fransa’nın Atlantik Okyanusu’nda bulunan ve Pazar günü ülkeye erken dönüş yapan uçak gemisindeki personele yapılan testler sonrası 31 askerin Toulon şehrinde bulunan Sainte-Anne askeri Hastanesine yatırıldığı açıklandı. Öte yandan hastalardan birinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Siyah maskelerle ilgili çok kritik uyarı!Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, corona virüsle mücadelede yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda kişinin kullanmayı tercih ettiği siyah maskelere karşı uyardı. Pullukçu, "Siyah maskeler ancak cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Bu maskeler korunmak için uygun değil" dedi.