Fransa’nın uçak gemisinde 668 personelde corona virüs çıktı

Fransa Savunma Bakanlığı, uçak gemisi Charles de Gaulle’de bin 767 personele Covid-19 testi yapıldığını, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Fransa’nın Atlantik Okyanusu’nda bulunan ve Pazar günü ülkeye erken dönüş yapan uçak gemisindeki personele yapılan testler sonrası 31 askerin Toulon şehrinde bulunan Sainte-Anne askeri Hastanesine yatırıldığı açıklandı. Öte yandan hastalardan birinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.