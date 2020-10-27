Riester, RTL radyosunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un Ä°slam hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±n, MÃ¼slÃ¼manlar'a ve Ä°slam'a karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Â

Ãœlkedeki MÃ¼slÃ¼manlar'Ä±n dinlerini Ã¶zgÃ¼rce yaÅŸayabileceÄŸinin ifade eden Riester, Fransa'nÄ±n terÃ¶rle ve "radikal Ä°slamcÄ±lÄ±kla" mÃ¼cadelede kararlÄ± olduÄŸunu aktardÄ±.Â

Riester, MÃ¼slÃ¼manlar'a yÃ¶nelik muamelenin 1930'lu yÄ±llarda Avrupa'daki Yahudiler'e yapÄ±lanlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n tahammÃ¼l edilemez olduÄŸunu belirtti.Â

Macron'un Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± tutum sergilemesi nedeniyle Arap Ã¼lkelerinde FransÄ±z Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik boykot Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu belirten Riester, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n FransÄ±z mallarÄ±nÄ±n boykot edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na da tepki gÃ¶sterdi.Â

Riester, TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik boykotun gÃ¼ndemlerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "BugÃ¼n TÃ¼rkler'in yaptÄ±ÄŸÄ± gibi yapmayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Agnes von der MÃ¼hll, dÃ¼nkÃ¼ yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Arap Ã¼lkelerinde FransÄ±z Ã¼rÃ¼nlerinin boykot edilmesine yÃ¶nelik Ã§aÄŸrÄ±lar ve eylemlerin durdurulmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

Arap dÃ¼nyasÄ±nda Macron'un Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±na karÅŸÄ± tepkiler sÃ¼rerken, FransÄ±z Ã¼rÃ¼nlerine yÃ¶nelik boykot Ã§aÄŸrÄ±larÄ± da yÃ¼kseliyor.Â

Fransa'da Macron yÃ¶netiminin son dÃ¶nemde MÃ¼slÃ¼manlar'Ä± ve Ä°slami kuruluÅŸlarÄ± hedef almasÄ±yla Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinde Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± uygulamalara baÅŸlandÄ±.Â

Ãœlkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakÄ±nlarÄ±ndaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geÃ§en hafta, baÅŸÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã¶ÄŸretmeni "anmak iÃ§in" resmi binalarÄ±n duvarlarÄ±na FransÄ±z mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yÃ¶nelik hakaret iÃ§erikli karikatÃ¼rleri yansÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Macron, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Hazreti Muhammed'e yÃ¶nelik karikatÃ¼rleri yayÄ±nlamaktan vazgeÃ§meyeceklerini sÃ¶ylemiÅŸti.Â

Ãœlkedeki MÃ¼slÃ¼man dernek ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik baskÄ±lar ve baskÄ±nlar da arttÄ±.Â

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fransa Ä°slamofobi ile MÃ¼cadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birÃ§ok dernek ve sivil toplum kuruluÅŸu ile bir caminin kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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