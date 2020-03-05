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05.03.2020 - 09:53 | | AA

Fransız gazetesi: Türkiye SİHA alanında Fransa'yı geçti

Türkiye'nin İdlib'e NATO standartlarında operasyon düzenlediğini yazan L'Opinion gazetesi, "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti" ifadesini kullandı.

Fransız gazetesi: Türkiye SİHA alanında Fransa'yı geçti

Türkiye'nin 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdiği ve SİHA alanında Fransa gibi ülkelerin önüne geçtiği belirtildi.

Fransız L'Opinion gazetesinin haberinde, Türkiye'nin, Bahar Kalkanı Harekatı'nı, Esed rejiminin İdlib'i ele geçirmesini önlemek için düzenlediği vurgulandı.

Türkiye'nin, NATO'nun standartlarında operasyon düzenlediği aktarılan haberde, "Bir haftadır, Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye on yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye net olarak bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, bu SİHA'ların Fransız ordusunun kullandıklarından daha küçük ancak maliyetinin daha düşük ve etkili olduğu kaydedildi.

Türkiye'de şu an performansı daha güçlü SİHA'ların üretildiği belirtilen haberde, Türk ordusunun elektronik savaş alanındaki kapasiteleri sayesinde Rusların desteği olmadan operasyon düzenleyebildiğini ortaya koyduğunun altı çizildi.

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