Â

Melenchon, BFMTV kanalÄ±nda, Ã¼lkede son dÃ¶nemde artan Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

MÃ¼slÃ¼manlara saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Melenchon, MÃ¼slÃ¼manlara hep ÅŸÃ¼pheyle bakmaya son verilmesini istedi.Â

Melenchon, bazÄ±larÄ±nÄ±n hoÅŸuna gitmese de bunlarÄ± sÃ¶ylemeye devam edeceÄŸini kaydetti.Â

"Bu Ã¼lkede laiklik kÄ±lÄ±fÄ± altÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamÄ±na gelmiyor." diyen Melenchon, MÃ¼slÃ¼manlardan nefret edilmesine karÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.Â

2022'de dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 150 bin FransÄ±zÄ±n imzasÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Melenchon, terÃ¶rle mÃ¼cadelede yÃ¶ntemin deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini kaydetti.Â

Fransa'da son dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron yÃ¶netiminin ve siyasetÃ§ilerin Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± ve uygulamalarÄ± tepkilere neden oluyor.

Â

Â