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13.11.2020 - 01:30 | | AA

FransÄ±z muhalefet partisi lideri Melenchon: Bu ülkede Müslümanlara karÅŸÄ± nefret var

ransa'da aÅŸÄ±rÄ± solcu Boyun EÄŸmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, "Bu Ã¼lkede laiklik kÄ±lÄ±fÄ± altÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamÄ±na gelmiyor." dedi.Â

FransÄ±z muhalefet partisi lideri Melenchon: Bu ülkede Müslümanlara karÅŸÄ± nefret var

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Melenchon, BFMTV kanalÄ±nda, Ã¼lkede son dÃ¶nemde artan Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â 

MÃ¼slÃ¼manlara saygÄ± duyulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Melenchon, MÃ¼slÃ¼manlara hep ÅŸÃ¼pheyle bakmaya son verilmesini istedi.Â 

Melenchon, bazÄ±larÄ±nÄ±n hoÅŸuna gitmese de bunlarÄ± sÃ¶ylemeye devam edeceÄŸini kaydetti.Â 

"Bu Ã¼lkede laiklik kÄ±lÄ±fÄ± altÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik nefret var. Laiklik bir dinden nefret etmek anlamÄ±na gelmiyor." diyen Melenchon, MÃ¼slÃ¼manlardan nefret edilmesine karÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.Â 

2022'de dÃ¼zenlenecek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 150 bin FransÄ±zÄ±n imzasÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Melenchon, terÃ¶rle mÃ¼cadelede yÃ¶ntemin deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini kaydetti.Â 

Fransa'da son dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron yÃ¶netiminin ve siyasetÃ§ilerin Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± ve uygulamalarÄ± tepkilere neden oluyor.

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Esenyurt'ta zincirleme trafik kazasÄ±Ä°stanbul Esenyurt TEM baÄŸlantÄ± yolunda 6 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandÄ±. Yanan otomobildeki 3 kiÅŸi çevredeki vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Toplam 5 yaralÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kazada bir kiÅŸinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi.
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